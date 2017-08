Un dublu campion mondial vrea sa aduca Supercupa la Constanta!

Campioana Dinamo si HC Dobrogea Sud, urmasa celebrei HCM Constanta ( 9 ori campioana a Romaniei, semifinalista in Cupa Cupelor 2006 si in Cupa EHF 2014, de 4 ori castigatoare a Supercupei Romaniei), se vor duela sambata, ora 16.00, in Sala Polivalenta din capitala in Supercupa Romaniei. Se anunta un meci incendiar in contextul in care ambele echipe au realizat transferuri spectaculoase in intersezon si au achizitionat jucatori de top din Europa. Cele doua echipe s-au intalnit anul trecut in semifinalele Ligii Zimbrilor si in finala Cupei. Dupa confruntari foarte aprige si echilibrate, alb-rosii au avut castig de cauza de fiecare data.

Retras din activitatea de jucator, fostul mare international Rudi Stanescu si-a luat in serios rolul de presedinte la Dobrogea Sud si a transferat in vara un cvartet de senzatie din spatiul ex-yugloslav (4 jucatori din 4 nationale diferite):

Portarul macedonian Nikola Mitrevski (de la Benfica Lisabona/56 selectii nationala), interul bosniac Dejan Malinovic (128 goluri la nationala tarii sale) si alti 2 jucatori cu experienta in campionatele din Franta si Germania: sarbul Nemanja Mladenovic si muntenegreanul Stevan Vujovic. La 27 ani, coordonatorul de 1.90 metri este un adevarat globe-trotter. A evoluat deja in 8 tari pana sa ajunga la malul Marii Negre (Muntenegru, Serbia, Macedonia, Spania, Franta, Germania, Elvetia si Ungaria).

„Am venit la Constanta pentru ca am multi prieteni care au evoluat aici. Este un oras frumos, cu o echipa buna de handbal. Am schimbat o multime de jucatori, dar cel mai important lucru este ca ne simtim deja ca o echipa. Vorbim o multime de limbi, suntem din tari cu mentalitati diferite, insa le multumesc jucatorilor din Romania care ne-au ajutat sa ne integram rapid. Dinamo este o echipa valoroasa, dar avem sanse. Daca jucam in forta, ca niste barbati, putem invinge. Daca luptam doar la 80% din potential si jucam ca fetele pe teren, vom pierde sigur”, a punctat Stevan Vujovic.

Un dublu campion mondial, pe banca tehnica a „marinarilor”

Cu un palmares de invidiat ca jucator (campion mondial cu Franta in 1995 si 2001, argint 1993 si bronz 1997/castigator Liga Campionilor in 2002, castigator EHF Cup in 2001, campion in Bundesliga in 2001, 4 ori campion al Frantei), Christian Gaudin se afla la a doua experienta in Romania dupa ce in 2014 i-a condus pe tricolori in barajul pentru Campionatul Mondial pierdut contra Suediei. Ca antrenor, Gaudin s-a remarcat la Saint-Raphael (club unde activeaza Mihai Popescu – cel mai bun jucator roman al momentului) unde a obtinut un loc 3 in liga franceza si a jucat de 3 ori finala Cupei Ligii. A antrenat ulterior pe HSV Hamburg (castigatoarea a Ligii Campionilor in 2013) si pe Selestat (Franta).

„Am exersat mult la antrenament, am incercat sa aducem mai multa precizie in noul sistem de joc. Evident, cu noii jucatori, trebuie ca toata lumea sa se cunoasca mai bine. Atmosfera e buna. Acum, stim foarte bine, pentru a valida aceasta munca si pentru a ramane linistiti, trebuie sa castigam meciuri. Dinamo este favorita la castigarea campionatului, dar nu ne antrenam zilnic din greu pentru a fi victime. Cred ca fiecare jucator isi doreste, mai ales cei care au fost si anul trecut, o mica revansa. Supercupa este un meci care decide un trofeu. Eu am avut sansa sa castig Supercupa in Germania, in Franta, dar niciodata in Romania. Vreau sa o castig si in Romania! Am sansa asta si, in ceea ce ma priveste, o sa fac totul pentru a fi cat mai buni si pentru a castiga”, a declarat Christian Gaudin.