Simona Halep, locul 2 WTA, la doar 5 puncte in urma cehoaicei Karolina Pliskova, si-a aflat in aceasta dupa-amiaza adversara din primul tur al turneului de la US Open, ultimul de Mare Slem al anului (28 august – 10 septembrie, in direct la EuroSport).

Romanca, favorita doi la Flushing Meadows, se va duela cu nimeni alta decat rusoaica Maria Sharapova, locul 147, beneficiara a unui wild-card.