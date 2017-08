Romania ocupa locul 13 in clasamentul pe medalii la Universiada de la Taipei

Romania ocupa locul 13 in clasamentul pe medalii la celei de-a 29-a editii a Universiadei de vara de la Taipei (Taiwan), la finalul zilei de joi, cu trei medalii de aur, una de argint si trei de bronz.

Doua de aur au fost cucerite de gimnasta Larisa Iordache, la individual compus si la sol, o alta medalie de aur a fost adjudecata de atleta Alina Rotaru, la saritura in lungime, atletul Nicolae Alexandru Soare a cucerit medalia de argint in proba de 10.000 m, iar medaliile de bronz au fost obtinute de gimnastii Larisa Iordache (barna), Andrei Muntean (sarituri) si atletul Andrei Gag (aruncarea greutatii).

Coreea de Sud este lider, cu 23-14-19, urmata de Japonia, 18-11-19, China, 13-16-8, Rusia, 12-17-25, etc.

Atleta Bianca Razor s-a calificat in finala probei de 400 m, cu al doilea timp din semifinale (51 sec 99/100), in timp ce Camelia Florina Gal a ocupat doar locul 12, cu 53 sec 48/100, ratand ultimul act.

Sanda Belgyan a ratat finala de la 400 m garduri, dupa ce a fost inregistrata cu al 11-lea timp din calificari, 59 sec 50/100.

Echipa feminina de judo a Romaniei a ocupat locul 7, dupa ce a fost invinsa de Japonia cu 5-0, in optimi, iar apoi de Italia, tot cu 5-0, in recalificari. Pentru Romania au evoluat Roxana Ioanca (cat. 52 kg), Oana Nicolaescu (cat. 57 kg), Andreea Florian (cat. 63 kg) si Lorena Podelenczki (cat. 70 kg).

La inot, Carina Bianca Macavei a fost inregistrata cu al 34-lea timp in serii la 50 m spate (31 sec 22/100).

Echipa masculina de volei a Romaniei a dispus cu 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) de Hong Kong. Ciprian Matei a fost cel mai bun tricolor, cu 18 puncte, pentru echipa noastra punctand Silviu Suson (15), Rares Balean (8), Razvan Olteanu (7), Claudiu Dumitru (2), Andrei Georgescu (1), Marius Iftime (1), Codrin Mocanu (1), Catalin Miron (1).

inaintea ultimului meci, cu Australia, Romania ocupa locul al treilea, cu 6 puncte, dupa Rusia (12), Cehia (9), fiind urmata de Hong Kong (4), Australia (4) si Chile (1).

Halterofilul Nicolae Onica a ocupat locul 9 la cat. 94 kg, cu un total de 356 kg (156 kg la smuls si 200 kg la aruncat).

Echipa feminina de floreta a Romaniei, formata din Malina Calugareanu, Maria Boldor si Amalia Tataran, a fost invinsa de Mexic cu 45-42 si a ocupat locul 10.

Echipa masculina de baschet a fost surclasata de formatia SUA cu 120-62 (32-13, 36-11, 30-23, 22-15).

Mario Lazar a reusit 16 puncte, Sebastian Ionescu tot 16 puncte, Victor Paun 12 p, Dragos Gheorghe 6 p, Tudor Gheorghe 5 p, Andrei Damian 3 p, Mihnea Andrei 2 p, Wilhelm Brosser 2 p.

Romania ocupa penultimul loc in grupa (5), inaintea ultimei partide, cu Argentina.

Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a fost invinsa in sferturi de Coreea de Sud cu scorul de 3-1, singurul punct fiind reusit de Bernadette Szocs, 3-1 cu Eunhye Lee. Mihaela Dospina a fost intrecuta de Jihee Jeon cu 3-0, Irina Ciobanu a pierdut cu 0-3 la Yeongeun An, iar Szocs a fost invinsa de Jeon cu 3-0.

La dublu masculin, Lucian Munteanu si Bogdan Postudor au fost invinsi in primul tur de britanicii Adam Harrison/Daniel Reed cu 3-1, iar Alexandru Manole si Alin Spelbus i-au intrecut pe Chak Iat Kou/Zikang Xiao (Macao) cu 3-2. Manole si Spelbus vor juca in saisprezecimi cu suedezii Hans Oscar Perman/Pontus Olof Roeoese.

La dublu feminin, Mihaela Dospina si Alina Zaharia au fost intrecute de Weng I Chong/Cheng I Kuok (Macao) cu 3-0. Szocs si Ciobanu vor juca direct in saisprezecimi cu cehoaicele Kristyna Mikulcova/Tamara Tomanova.

in primul tur la dublu mixt, Spelbus si Szocs s-au impus cu 3-0 in fata neozeelandezilor Roger Rao/Ruofei Rao, iar Munteanu si Ciobanu au trecut cu 3-0 de sud-africanii Kamogelo Mathole/Vivian Jackson. in saisprezecimi, Spelbus si Szocs au invins cu 3-0 perechea libaneza Missak Boyajian/Malak Khoury, iar Munteanu si Ciobanu au trecut cu 3-0 de cehii Stanislav Kucera/Karin Adamkova.

Spelbus si Szocs vor juca in optimi cu rusii Sadi Ismailov/Ekaterina Guseva, iar Munteanu si Ciobanu vor infrunta taiwanezii Cheng-Ting Liao/Szu-Yu Chen.

Romania participa la editia a 29-a a Universiadei de vara cu o delegatie de 121 de persoane, dintre care 91 de sportivi. Sportivii romani concureaza la atletism, haltere, tenis de masa, volei masculin, inot, sarituri in apa, baschet masculin, polo pe apa masculin, gimnastica artistica, scrima si judo.

Romania s-a clasat pe locul 29 pe natiuni la Universiada de vara din 2015, de la Gwangju (Coreea de Sud), obtinand 1 medalie de aur, 3 de argint si 3 de bronz.

