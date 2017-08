Razvan Lucescu a ratat calificarea in grupele Europa League

Dupa ce a castigat in tur cu scorul de 3-1, PAOK Salonic a fost invinsa in deplasare, de Ostersund, cu scorul de 2-0 si a ratat calificarea in grupele Europa League.

PAOK a avut calificarea in maini pana in ultimele 20 de minute ale partidei, cand Ostersund a reusit sa intoarca rezultatul. Echipa lui Razvan Lucescu a fost invinsa de un singur jucator al gazdelor, Ghoddos, care a punctat in minutele 71 si 77.

Suedezii fac parte din a patra urna valorica si ar putea fi una dintre adversarele FCSB-ului in grupele Europa League, ros-albastrii aflandu-se in urna a doua.