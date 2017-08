Programul Ligii a IV-a, editia 2017-2018. Cand se vor disputa duelurile dintre cele doua echipe Rapid si CSA Steaua, Dinamo si AFC Carmen Bucuresti

Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti a stabilit programul noului sezon competitional din liga a patra, editia 2017-2018, in care favoritele la promovare se anunta noua echipa a CSA Steaua, condusa de Marius Lacatus, si noul Rapid, cu Pancu, Daniel Niculae si Burca in conducere, echipe infiintate in aceast an.



Echipa lui Nicolae Badea, CS Dinamo, si AFC Carmen sunt alte doua echipe nou-infiintate inscrise direct in Liga a IV-a.

CSA Steaua si Academia Rapid se vor infrunta pe 13 octombrie, in Giulesti, in ceea ce se anunta un veritabil derby al promovarii din Liga a IV-a.

Turul derby-ului dintre CSA Steaua si CS Dinamo este programat in etapa a cincea, pe 26 septembrie.

Interesant va fi si duelul dintre cele doua echipe Rapid, AFC si Academia, in etapa a 6-a, precum si dueleul dintre AFC Rapid si CSA Steaua, pe 10 octombrie, in Ghencea.

FOTO CU PROGRAMUL COMPLET AL TURULUI DIN LIGA A IV-A