Claudiu Bumba si-a reziliat contractul cu Dinamo, pe motiv ca nu joaca pe cat si-ar dori, iar Cosmin Contra nu a putut sta in calea jucatorului. Tehnicianul a marturisit ca niciunul din elevii sai nu are garantia postului de titular.

In ceea ce priveste meciul urmator, cu FC Voluntari in deplasare, Cosmin Contra este ingrijorat din cauza absentelor din echipa. Nemec revine in lot, dar Hanca si Costache nu vor fi disponibili pentru partida din cadrul etapei a opta a Ligii I.

„Nu am renuntat eu la Bumba. El si-a dorit sa isi rezilieze contractul, pentru ca isi dorea sa joace mai mult, iar eu nu puteam sa il opresc. Clubul m-a intrebat daca sunt de acord sa plece si eu mi-am dat acordul sa isi gaseasca o echipa unde sa poata juca. Am ramas usor descoperiti, dupa cele trei plecari, asteptam sa ne intarim, daca nu, o sa incercam sa facem cele mai bune rezultate cu ce avem.

Eu nu pot sa promit niciunui jucator ca va fi titular. Niciunul nu e titular, trebuie sa isi obtina acest statut, sa munceasca pentru el. Am incercat sa gasesc jucatori cu calitati pe care nu le aveam in echipa. Revine Nemec de maine, dar va lipsi Sergiu. Eu mi-am facut o strategie cu el, este o pierdere. Nici Costache nu poate juca”, a declarat Cosmin Contra la Dolce Sport.