FC Viitorul a fost eliminata din Europa League, dupa ce a pierdut cu scorul de 7-1 la general dubla cu Salzburg, iar necazurile par sa se tina lant de Gheorghe Hagi.

Tucudean a fost schimbat in prima repriza din cauza unei accidentari, iar Radoi a fost scos pe targa in partea secunda a jocului. Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, a vorbit dupa aceasta partida si a dezvaluit problemele care sunt in prezent in lotul campioanei.

”Avem probleme cu anumiti jucatori, probleme de sanatate. Radoi are piciorul bandajat, e in carje, Tucudean are o comotie, a fost schimbat in prima repriza. Mai sunt si altii cu probleme. N-a fost o lupta pe viata si pe moarte, dar stii cum e, cand e sa nu-ti mearga nimic, pe langa faptul ca nu marchezi, mai ai si probleme de sanatate. Meciul nu a avut istoric.

Gica a schimbat sistemul in repriza a doua. Tucudean a iesit din prima repriza. Singurele lucruri bune cu care ramanem sunt jucatorii tineri care au prins minute, Baluta aproape un meci intreg si Dragus trei sferturi de meci”, a declarat Cristian Bivolaru, potrivit Digi Sport.