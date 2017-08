Marius Vizer, inca un mandat in conducerea Federatiei Internationale de Judo

Marius Vizer a fost reales la conducerea Federatiei Internationale de Judo in cadrul Congresului de la Budapesta.

Oficialul ocupa aceasta functie din anul 2007 si o va mai onora inca patru ani de acum: ”Este o mare onoare pentru mine sa servesc judo-ul impreuna cu echipa mea in urmatorii patru ani si sa-i promovez valorile in intreaga lume”, a declarat Marius Vizer, potrivit Dolce Sport.

In anul 2007, romanul l-a inlocuit in functie pe sud-coreeanul Y. S Park, iar in 2013 a fost reales in unanimitate.