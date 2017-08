Marius Sumudica, antrenorul formatiei Kayserispor, a analizat jocul echipei FCSB din play-off-ul Ligii Campionilor si a recunoscut ca e greu pentru echipele romanesti sa se lupte cu cele din Portugalia, care sunt mult peste nivelul nostru.

„Un rezultat greu de digerat. Toata lumea si-a facut sperante ca FCSB poate merge mai departe. Inca o data s-a demonstrat ca Portugalia e mult peste Romania la fotbal, si nu numai, in momentul de fata. Jucatori buni, multi bani investiti, un antrenor titrat. Au infrastructura extraordinara. La juniori sunt foarte buni, au avut rezultate extraordinare si atunci avand scoala, produc tot timpul. Au scouting bun, vand foarte bine, fotbalul e o industrie pentru ei”, a marturisit fostul antrenor al Astrei.

In ceea ce priveste strategia lui Nicolae Dica, Sumi este de parere ca Enache nu joaca pe postul pe care ar trebui, iar pentru Budescu, Alibec si Morais are numai cuvinte de lauda.

„Pentru mine, Enache nu poate juca fundas dreapta niciodata. E parerea mea, fiecare are viziunea lui. Nu are deprinderile unui fundas de banda. Alibec, atunci cand isi doreste enorm ceva este greu de oprit. E un jucator extraordinar. Budescu vine dupa o accidentare. Stiu cum e cand vine dupa probleme medicale. Nu stiu daca a cerut sa fie schimbat. El oricum poate sa faca oricand diferenta. Am vazut si eu golul, m-am bucurat. Ati vazut ce potenta are Junior Morais. Ma bucur ca jucatorii cu care am lucrat isi pun amprenta asupra jocului echipei FCSB”, a recunoscut tehnicianul.

Chiar daca este rapidist convins si ii sunt antipatice culorile ros-albastre, Marius Sumudica a marturisit echipa patronata de Gigi Becali face cinste Romaniei in strainatate si le tine pumnii jucatorilor FCSB-ului pentru a se califica in primavara europeana

„Ii doresc FCSB-ului sa faca performanta pe care am facut-o noi la Astra si sa iasa din grupe. Probabil ca va fi destul de greu tinand cont ca Gigi Becali a zis ca primul obiectiv este campionatul. Le doresc sa se califice si sa faca performanta pentru ca si noi, ca romani, ne mandrim cu performantele lor”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.