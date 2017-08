Gigi Becali a anuntat ca FCSB s-a despartit in cursul zilei de astazi de William De Amorim, plecat la APOEL Nicosia, echipa care a trecut de FC Viitorul in turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Cele doua parti au ajuns la un numitor comun si fotbalistul a plecat astazi in Cipru.

”Pe Amorim l-am dat astazi la APOEL Nicosia. L-am vandut cu 200.000 de euro. A plecat astazi. Nu l-am dat imprumut, ca au zis ca nu il vor imprumut, l-am dat asa si gata. Nu putea sa mai joace la noi, acolo sunt prea multi pe locul ala”, a spus Gigi Becali in direct la Digi Sport Special.

De Amorim va juca in grupele Champions League! APOEL face parte dintr-o grupa de senzatie cu Real si Dortmund!