FC Barcelona a anuntat transferul lui Ousmane Dembele! Este al doilea in topul celor mai scumpe tranzactii din istorie

UPDATE / FC Barcelona a anuntat pe site-ul oficial transferul lui Ousmane Dembele, de la Borussia Dortmund, francezul devenind cel mai scump jucator cumparat vreodata de clubul catalan.

Borussia Dortmund va primi in schimbul lui Dembele 105 milioane de euro, iar suma poate creste in funcție de performantele atacantului de 20 de ani. Contractul se va intinde pe 5 ani si va avea o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro.

Noul jucator al Barcelonei va evolua cu numarul „11”, devenit liber odata cu plecarea lui Neymar la PSG.

Astfel, transferul lui Ousmane Dembele a devenit al doilea cel mai scump din istoria fotbalului. Neymar, cumparat in aceasta vara pentru 222 de milioane de euro de PSG de la Barcelona, e primul in top. Podiumul e completat de Paul Pogba, care a fost cumparat tot cu 105 milioane de euro de Manchester United de la Juventus, dar cu bonusuri mai mici decat in cazul lui Dembele, informeaza L’Equipe.

Ousmane Dembélé devient le 2e joueur le plus cher de l'histoire ! pic.twitter.com/Ho9LFxlJ8U — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 25, 2017

