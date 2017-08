Continua circul la Juventus Bucuresti! Daniel Oprita si cei doi secunzi ai sai, la tribuna a doua a stadionului din Giurgiu, dupa ce stewarzii i-au indepartat din zona vestiarelor!

Daniel Oprita, antrenorul aflat in litigiu cu Juventus, dupa infrangerea cu FCSB, a venit insotit de secunzii sai la meciul echipei din Colentina cu Astra, la Giurgiu, dar presedintele Gheorghe Chivorchian si stewarzii i-au indepartat din zona vestiarelor.



Oprira a ajuns, in prima faza, la vestiare, insa stewarzii nu i-a putut permite accesul fara ecusoan. Oamenii de ordine nu au putut fi convinsi nici macar de unul dintre colaboratorii lui Oprita, care a incercat sa le ofere buletinul in schimbul dreptului de a intra in zona oficiala.

Cei trei au dat mana cu Marin Barbu, cel care a condus antrenamentele si asigura interimatul in lipsa lor.

In cele din urma, Oprita si cei doi secunzi ai sai s-au asezat la tribuna a doua a stadionului Marin Anastasovici, din Giurgiu si au urmarit partida