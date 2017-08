Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, s-a aratat optimist inaintea duelurilor din grupele UEL.



„Pe Plzen am mai batut-o, trebuie sa ne calificam de pe primul loc, vreau sa ne calificam in primavara europeana. Echipele astea pentru noi sunt cum am fost noi pentru Sporting. Acum devin trufas, imi permit sa fac asta. Nu prea am avut esecuri cu echipe mai mici. Pregatiti-va pentru primavara„, a spus Becali, in direct la Digi Sport Special.

Finantatorul „ros-albastrilor” a revenit la sentimente mai bune dupa esecul cu Sporting cand a spus ca nu mai este interesat de grupele Europa League.

„Ce am mai spus pana acum am zis la nervi. Avem jucatori tineri, Coman, Alibec, ei vor sa joace jocuri europene, nu va ganditi ca vor pleca jucatori acum. Vor juca doi ani, doi ani si jumatate la Steaua”, a mai spus Becali.

Stagiunea precedenta, formatia patronata de Gigi Becali a terminat ultima in grupa L din a doua competitie intercluburi a Europei. FCSB a incheiat cu 6 puncte, acumulate dintr-o victorie si trei remize, iar adversare i-au fost Osmanlispor (locul 1), Villarreal (locul 2) si FC Zurich (locul 3).

FCSB si-a aflat vineri adversarele din faza grupelor Europa League. „Ros-albastrii” vor juca alaturi de Viktoria Plzen, Hapoel Beer Sheva si Lugano, in grupa G.