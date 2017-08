Nici nu s-a incheiat bine sezonul precedent din Sport Arena Streetball Tour, care a dat echipa calificata pentru FIBA 3×3 World Tour la categoria Open Masculin, iar caravana baschetului 3×3 se pune din nou in miscare cu Superbet Constanta Streetplay Cazino. Turneul va conta pentru sezonul 2018.

Faleza din fata Cazinoului din Constanta va deveni pentru al treilea an consecutiv o arena de baschet 3×3 cu doua terenuri la standarde FIBA 3×3, unde 60 de echipe se vor lupta pentru premii in valoare de peste 15.000 de lei.

Campioana la categoria Open Masculin va primi un cec in valoare de 1000 de euro in timp ce castigatoarea competitiei la categoria Open Feminin va incasa 250 de euro, premiul pentru fete fiind oferit de catre Federatia Romana de Baschet. Fiecare dintre cei peste 200 de jucatori inscrisi vor primi un maiou oficial Constanta Streetplay Cazinou, kit-ul de participare urmand a fi completat cu alte produse oferite de partenerii competitiei.

Inscrierile la turneul constantean s-au incheiat in mai putin de o zi. Competitia e o buna ocazie de urmari inca un episod al duelului epic dintre scoala Veche si Rahova’s Finest. in aceasta vara, scoala Veche a castigat toate turneele din Dobrogea. Oare ce replica pregateste marea rivala?

Emil Teleaga aka AFO de la Subcarpati va fi invitatul special al serii de duminica la Superbet Constanta Streetplay Cazino, iar sambata seara, fanii vor avea parte de o demonstratie de kendama sustinuta de CRBL si de discipolii sai de la King Dama.

Demonstratii ale majoretelor de la liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” precum si momente de street dance oferite de trupele All in One Dance si Street Force Dance vor completa un weekend plin de distractie animat de DJ Elis si MC Cosmin Petrescu.

Pauzele vor fi si ele incarcate de adrenalina fiindca Superbet si ceilalti parteneri ii vor provoca pe cei prezenti la concursuri cu premii. Asadar, fanii vor avea si ei sansa de a fi eroi in arena celui mai nou sport olimpic.