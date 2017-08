Marius Sumudica Jr. a fost refuzat de noua echipa a Rapidului, iar tatal sau, antrenor la formatia Kayserispor s-a declarat dezamagit de aceasta decizie.

Tehnicianul si-a laudat fiul, marturisind ca a inscris noua goluri pentru satelitul Astrei, in Liga a III-a si i-a ironizat pe cei din conducere presupunand ca in lotul de Liga a IV-a al Rapidului se afla jucatori mai valorosi decat tanarul Sumi.

”A marcat noua goluri anul trecut in Divizia C si nu ma asteptam sa fie refuzat. As fi fost mandru ca baiatul meu sa continue in culorile alb-visinii, dar…

Poate ca au strigat pentru baiatul meu. Am incercat sa il duc la Rapid, dar a fost refuzat de cei de acolo. Eu l-am avut la Astra. Probabil ca sunt jucatori mai buni decat el, intr-un lot de Liga a IV-a”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.