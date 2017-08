Alina Vuc ia si argintul mondial la lupte dupa bronzul european!

La 23 de ani, luptatoarea Alina Vuc reuseste nu numai performanta carierei, argintul mondial al categoriei 48 kilograme la marea competitiei din capitala Frantei, ci si cel mai bun rezultat obtinut paan acum de o sportiva din tara noastra. Care confirma bronzul cucerit la intrecerile contnentale din acest an.

Alina a inceput cu o victorie la puncte, 4-0 cu australianca Rupinder Kaur, a continuat cu un succes la limita, 5-4 cu belarusa Violeta Cirik, doua mai clare, 3-0 cu canadianca Jasmine Mian, in sferturi si 13-2 in prima repriza a semifinalei cu turcoaica Evin Demirhan, dupa care a pierdut finala cu nipona Yui Susaki, 4-14, dupa ce a condus cu 4-0. De altfel, japonezele au dominat din nou competitia, castigand la 55 prin Haruna Okuno si la 60 prin Risako Kawai, plus un argint la 53 si un bronz la 75.

Am mai avut o sportiva in cursa pentru un loc pe podium, Estera Dobre Tamaduianu, care avea sa rateze de putin medalia de bronz, 1-2 in finala mica a categoriei 53 kilograme in disputa cu grecoaica Maria Prevolaraki. Cvintupla vicecampioana europeana le invinsese in meciurile anterioare pe nord-coreeana Hyungjoo Kim, scor 3-0, tunisianca Maroi Mezien, 10-0 si pe indianca Sheetul Tomas, 4-2, cedand in semifinale, 2-8, la viitoarea campioana mondiala, belarusa Vanesa Kaladzinskaia.

Urmeaza intrecerea la stilul libere masculin, unde vor concura si trei luptatori romani.