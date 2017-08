Zlatan Ibrahimovic a semnat un nou contract!

Zlatan Ibrahimovic a evoluat in sezonul precedent la Manchester United, dar o accidentare grava la genunchi l-a tinut departe de teren pentru o perioada lunga de timp.

Suedezul a incheiat perioada de recuperare si este apt de joc, fapt care l-a incurajat sa semneze un nou contract cu Manchester United pentru inca un sezon.

„Leul” va purta tricoul cu numarul 10 si este nerabdator sa revina pe teren: „Abia astept sa intru pe teren pe Old Trafford, insa stiu si ca trebuie sa am rabdare pentru a ma asigura ca sunt pregatit. Am muncit mult si voi munci in continuare pentru a fi sigur ca voi fi in cea mai buna forma la revenirea pe teren”, a marturisit Ibrahimovici.

Si antrenorul Jose Mourinho s-a declarat increzator in revenirea jucatorului in varsta de 35 de ani.

„Suntem incantati ca Zlatan se reface si ca ambitia si experienta lui sunt din nou de partea noastra. Dupa contributia lui din sezonul trecut merita increderea noastra si vom avea rabdare pana cand va reveni in forma. Nu am nicio indoiala ca Zlatan va fi un jucator important in partea a doua a sezonului”, a declarat Jose Mourinho, potrivit Dolce Sport.