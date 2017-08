FCSB a parasit Liga Campionilor, dupa un rezultat usturator cu Sporting Lisabona, 1-5, pe teren propriu, dar Nicolae Dica s-a declarat multumit de primele 60 de minute ale partidei, in care, spune el, elevii sai s-au luptat de la egal la egal cu portughezii.

Tehnicianul a dezvaluit ce le-a spus jucatorilor la pauza, la scorul de 1-1, si anume sa creada in calificare.

„E o infrangere drastica, dar nu meritam, pentru ca am jucat de la egal la egal timp de 60 de minute. Am avut momente de dominare. Stiam ca sunt periculosi pe benzi, dar n-am reusit sa-i blocam de fiecare data. Le-am dat spatii in a doua repriza. A intervenit si valoarea jucatorilor, pentru ca la primele doua ocazii avute au si marcat.

Filip nu mai evoluase de mult timp, imi doream un mijlocas mai agresiv, dar nu aveam alta solutie. Budescu venea dupa accidentare, dar am preferat sa joace de la inceput si Tanase in a doua. Am sperat sa vina cu un plus Tanase, dar n-a reusit.

Le-am spus si la pauza ca e important sa nu le dam spatii si sa speram la calificare. Am facut ultimele 30 de minute dezastruoase.

Ne vom lupta in Europa League sa mergem in primavara europeana”, a declarat Nicolae Dica, potrivit Dolce Sport.