LIVE TEXT / Salzburg – Viitorul se joaza astazi, de la ora 20:00! Trupa lui Gheorghe Hagi are misiune imposibila in Austria

FC Viitorul va disputa joi, in deplasare, meciul retur al dublei manse din play-off-ul Europa League, contra formatiei austriece Red Bull Salzburg. Partida se va disputa incepand cu ora 20:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In meciul tur, constantenii au pierdut la Ovidiu, cu scorul de 1-3, unicul gol al echipei romanesti fiind marcat de catre George Tucudean. Pentru Salzburg au marcat Hwang in minutul 2, Wolf in minutul 29 si Dabbur in minutul 31.