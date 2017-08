LIVE SCORE / Europa League, mansa retur a play-off-ului. Programul si rezultatele din tur

Meciurile din returul dublei manse a play-off-ului Europa League se vor disputa toate in aceeasi zi, joi, incepand cu ora 19:00. cand Larnaca si Plzen vor deschide runda. Ultimul meci va debuta la ora 22:05 si se va da intra Austria Viena si Osijek.

Viitorul joaca in deplasare, impotriva formatiei austriece Salzburg, in fata careia a pierdut in tur cu scorul de 1-3. Partida se va disputa de la ora 20:00 si va fi transmisa si in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Programul rundei

19:00 AEK Larnaca (Cyp) – Plzen (Cze) 1-3, in tur

19:45 Dyn. Kiev (Ukr) – Maritimo (Por) 0-0, in tur

20:00 M. Tel Aviv (Isr) – Altach (Aut) 1-0, in tur

20:00 Oleksandriya (Ukr) – BATE (Blr) 1-1, in tur

20:00 Östersunds (Swe) – PAOK (Gre) 1-3, in tur

20:00 S. Tiraspol (Mda) – Legia (Pol) 1-1, in tur

20:00 Salzburg (Aut) – FC Viitorul (Rou) 3-1, in tur

20:00 Zenit Petersburg (Rus) – Utrecht (Ned) 0-1, in tur

20:30 Fenerbahce (Tur) – Vardar (Mac) 0-2, in tur

20:30 Suduva (Ltu) – Ludogorets (Bul) 0-2, in tur

21:00 AEK (Gre) – Club Brugge (Bel) 0-0, in tur

21:00 Midtjylland (Den) – Apollon (Cyp) 2-3, in tur

21:00 Skenderbeu (Alb) – Din. Zagreb (Cro) 1-1, in tur

21:00 Videoton (Hun) – Partizan (Srb) 0-0, in tur

21:45 Ath. Bilbao (Esp) – Panathinaikos (Gre) 3-2, in tur

21:45 Braga (Por) – Hafnarfjordur (Ice) 2-1, in tur

21:45 Marseille (Fra) – Domzale (Slo) 1-1, in tur

21:45 Rosenborg (Nor) – Ajax (Ned) 1-0, in tur

21:45 Shkendija (Mac) – AC Milan (Ita) 0-6, in tur

22:00 Steaua Rosie Belgrad (Srb) – Krasnodar (Rus) 2-3, in tur

22:00 Hajduk Split (Cro) – Everton (Eng) 0-2, in tur

22:05 Austria Viena (Aut) – Osijek (Cro) 2-1, in tur