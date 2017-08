Junior Morais, marcatorul singurului gol reusit de FCSB in cadrul dublei cu Sporting, a vorbit la finalul celor 90 de minute de joc si a recunoscut ca intreaga echipa a gresit in meciul disputat pe Arena Nationala.

Brazilianul isi pastreaza optimismul si afirma ca urmatorul obiectiv al ros-albastrilor este calificarea in primavara europeana.

„Prima repriza s-a jucat de la egal la egal. Am fost peste ei dupa ce am dat gol. Nu am mai fost concentrati in repriza a doua. Trebuie sa ramanem cu cele 80 de minute de acolo si cele 45 de minute de aici. Am jucat foarte bine in acest interval.

Sporting e insa o echipa foarte buna. Cu toti am gresit, nu un jucator anume. Ne gandim sa ne calificam in primavara europeana. Atmosfera a fost incredibila, s-a vazut ce inseamna Steaua Bucuresti”, a declarat Junior Morais la Dolce Sport.