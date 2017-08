Sporting Lisabona a invins-o la scor pe FCSB in partida retur a dublei manse din play-off-ul Ligii Campionilor, cu 1-5, dar jucatorii lui Jorge Jesus s-au declarat impresionati de unul dintre elevii lui Nicolae Dica.

Bas Dost, atacantul olandez de la Sporting, a declarat dupa aceasta partida ca l-a remarcat pe Denis Alibec care, spune el, este un jucator periculos.

„Atacantul, capitanul este un jucator bun. Are un stil diferit de al meu, dar tine mingea foarte bine, suteaza foarte bine cu stangul si a fost foarte periculos. Nu doar in meciul acesta, ci si in celalalt.

Dar la final, echipa noastra a reusit calificarea. Avem jucatori fantastici si am aratat acest lucru”, a spus Dost, potrivit Dolce Sport.