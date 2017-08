Intariri pentru Vasile Miriuta! Concordia Chiajna a mai transferat doi jucatori

Concordia Chiajna profita de ultimele zile ale perioadei de transferuri si isi intareste defensiva cu inca doi jucatori care au mai evoluat in Liga I.

Este vorba despre Enza-Yamissi Manasse, jucator care a mai evoluat la Petrolul Ploiesti in primul esalon, iar ultima data s-a aflat sub contract cu divizionara secunda din Franta, US Orleans.

Celalalt jucator prezentat oficial joi, la Concordia, este Andrei Ovidiu Marc, fotbalist care revine in Liga I dupa ce a fost transferat de Dinamo in Turcia, la Sanliurfaspor.

Astfel, Vasile Miriuta va putea profita de un lot mai bogat cu doi jucatori, un african in vârsta de 27 de ani si un român de 24 de ani.