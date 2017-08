Florin Lovin, impresarul lui Denis Alibec, a vorbit despre prestatia jucatorului in meciul dintre FCSB si Sporting, castigat de catre portughezi cu scorul e 5-1.

Fostul fotbalist a dezvaluit faptul ca Alibec este sensibil, dar in acelasi timp este de parere ca fara el echipa nationala va avea de suferit.

„Am vorbit azi cu Denis. Cred ca a jucat foarte bine aseara, a fost foarte implicat in acest meci, si-a pus toata speranta in acest meci. Nu il mai interesa nimic altceva, decat sa se califice cu Steaua. Totusi, Steaua nu e Real Madrid sau Barcelona ca sa poata sa revina. Sa nu uitam ca Steaua are jucatori care au jucat pentru prima data in cupele europene.

Nu e usor. Denis e terminat. A fost un moment in care nu a mai putut sa se automotiveze si sa mearga mai departe. Denis este foarte sensibil. In momentul de fata, sa nu il ai pe Denis Alibec la echipa nationala, cred ca…nu mai avem nicio sansa. Daca Denis ar fi jucat in toate meciurile cum a jucat aseara, acele 60 de minute, nu a mai fi fost acum la Steaua, era la o echipa mult mai mare”, a declarat Florin Lovin, potrivit Dolce Sport.