Denis Alibec a explicat dupa meciul dintre FCSB si Sporting, scor 1-5, cum au reusit ros-albastrii sa piarda calificarea in grupele Ligii Campionilor. Acesta este dezamagit de greselile individuale facute in partida de pe Arena Nationala si a marturisit ca elevilor lui Nicolae Dica le lipseste curajul.

Fotbalistul a avut un mesaj dur si pentru selectionerul Christoph Daum, afirmand ca nu il intereseaza ce crede neamtul si nici pe cine convoaca la echipa nationala.

„Ne-am batut singuri, am facut greseli de liga a doua in repriza a doua. La 1-1 eram peste ei, dar a fost atunci o mare greseala care a dus la golul de 2-1. Am incercat sa trec de ei, mi-am dat viata, atat s-a putut.

Terenul a fost foarte bun. Am fost surprinsi pe contraatac, ei sunt foarte buni pe contraatac. Ne-ar fi trebuit si ceva mai mult curaj.

Nu ma intereseaza parerea domnului Daum, sa convoace pe cine vrea”, a declarat Alibec la Dolce Sport.