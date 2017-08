FC Viitorul va disputa joi, meciul retur din cadrul dublei manse a play-off-ului Europa League, impotriva formatiei Red Bull Salzburg, antrenata de Marco Rose.

Tehnicianul austriecilor a vorbit inainte de aceasta partida si s-a declarat increzator, marturisind ca echipa doreste sa scoata un rezultat „la fel de categoric” precum cel din tur, 1-3 la Ovidiu.

„Suntem intr-o situatie buna si vrem sa profitam de acest lucru. Asta inseamna ca trebuie sa fim foarte concentrati si hotarati in fata unei echipe bune, cu jucatori puternici individual, in special in atac. Avem nevoie de inca o prestatie foarte buna daca vrem sa ne realizam obiectivul de a ajunge in grupe. Vom incerca din nou sa ne facem jocul, nu are sens pentru noi sa incercam doar sa mentinem avantajul din meciul tur.

Vrem un rezultat la fel de categoric ca acela din meciul tur, in care am controlat FC Viitorul, o echipa foarte buna, timp de 90 de minute. Meciul incepe cu 0-0 si se incheie odata cu fluierul final, asa trebuie sa il abordam”, a spus Rose, potivit Dolce Sport.