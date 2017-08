Andrei Prepelita s-a despartit de formatia FC Rostov si a vorbit despre perioada petrecuta in Rusia, dar si despre motivele pentru care a devenit un jucator liber de contract.

„A fost un an bun, o perioada buna. Am gasit acolo o echipa foarte buna, deja formata, calificata in grupele UCL. A fost o experienta frumoasa, am intalnit echipe puternice, atat in UCL, cat si in campionatul Rusiei.

Dupa terminarea sezonului lucrurile s-au schimbat, a venit alta conducere. Antrenorul si managerul de la Rostov au plecat la Rubin si dupa ei aproape tot lotul a plecat, adica 18 jucatori, echipa s-a schimbat.

Conducerea care a venit a spus ca nu mai poate suporta contractele care au fost facute de vechea conducere si au pus un plafon si nu avea rost sa mai ramanem, sa nu aiba nimeni de castigat. Ne-am inteles pe cale amiabila si cred eu ca asa e cel mai bine pentru mine.

Am vorbit cu foarte multi agenti, cu foarte multe echipe. Deocamdata suntem la stadiul de discutii, dar sper pana la finalul perioadei de transferuri sa prind un contract in strainatate”, a declarat Andrei Prepelita, potrivit Dolce Sport.

Fotbalistul a explicat de ce nu vrea sa revina in Romania: „Acolo am petrecut 4 ani foarte frumosi, am castigat 3 titluri, am jucat in cupele europene, EL, UCL si cred ca nu as mai avea motivatia sa ma intorc si sa joc in tara. Tocmai de asta as dori sa raman tot afara”.