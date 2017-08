Viitorul nu mai are viitor! Hagi a RETRAS echipa din campionat!

Campioana Romaniei, FC Viitorul, are parte de un inceput de sezon deplorabil in Liga 1, iar efectul rezultatelor greu de imagit incep sa se vada. Gheorghe Hagi a decis sa reduca din cheltuielile de la Academia de Fotbal si a instiintat FRF ca FC Viitorul 2 se retrage din Liga a III-a!



Gheorghe Hagi a luat decizia de a desfiinta echipa dupa ce a imprumutat mai multi jucatori echipelor de fotbal din esaloanele inferioare care au nevoie de prezenta juniorilor in prima echipa. Un numar important de juniori a fost transferat si la FC Farul.

Astfel, conducerea FC Viitorul Constanta a decis sa instiinteze FRF despre retragerea din campionat a echipei a II-a.

Decizia lui Hagi este legata si de vanzarile masive de jucatori de la prima echipa, iar astfel, jucatorii ramasi vor putea fi promovati din nou la prima echipa, pentru crearea unui nou lot competitiv cu tineri jucatori.

Viitorul 2 urma sa joace sambata, la ora 17:00, acasa cu AFC Unirea 04 Slobozia, in seria a II-a. Bugetul echipei a doua de la Academie era de aproximativ 100.000 de euro pe sezon.

Conform gsp.ro, surse din club sustin ca deciziile luate de Hagi in ultimele zile ar fi urmarea unei oferte din strainatate careia antrenorul-patron este tentat sa-i dea curs. Inainte de plecare, el ar dori sa reduca la maximum cheltuielile cu Academia Hagi. Obiectivul in acest sezon, cu prima echipa, a fost modificat in salvarea de la retrogradare.