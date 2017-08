Portarul albaiulian Vlad Ignat (21 de ani) a luat o decizie importanta in cariera, urmand sa evolueze in campionatul viitor pentru noua echipa a Rapidului. Goalkeeperul originar din Cetatea Marii Uniri va juca in Liga a IV-a Bucuresti si are oportunitatea duelurilor cu „granzii” Steaua, Dinamo, Progresul, Carmen, echipe ce se doresc continuatoare ale unor grupari de traditie, informeaza ziarulunirea.ro.



Dupa ce a terminat contractul cu Metalul Resita, in aceasta vara, Ignat a semnat cu Performanta Ighiu, care era dispusa sa-l imprumute la Ripensia Timisoara (actualul lider al Ligii a 2-a), insa acesta a revenit sub comanda lui Mihai Manea, a bifat cantonamentul centralizat de la Codlea si a jucat in partidele de verificare.

Numai ca ex-uniristul a fost atras de proiectul renasterii formatiei din „Giulesti”, cu Daniel Niculae – presedinte, Daniel Pancu – director tehnic si Constantin Schumacher – antrenor principal, AS Academia Rapid Bucuresti, echipa infiintata de Primaria Sectorului 1, care a obtinut dreptul de folosinta a marcii, culorilor si siglei de la societatea SC FC Rapid SA.

Vlad Ignat a început fotbalul la Unriea Alba Iulia, acesta având și mai multe meciuri pentru echipa de tineret a lui Real Valladolid (Spania), precum si pentru Metalurgistul Cugir, Dinamo București II, Muresul Vintu de Jos, Surianu Sebeș, FC Brasov si Metalul Resita, actuala Sportul Snagov.