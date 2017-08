UPDATE / Bogdan Planic a oferit primele declaratii, după ce a ajuns in Romania:

„Da, sunt foarte incantat sa ma aflu aici, speram sa ajung mai devreme, dar fostul meu clubul mi-a facut ceva probleme la acest transfer. La final au fost de acord si sunt foarte bucuros ca am venit la Steaua. Nu stiu ce probleme, cred ca au dorit mai mulţi bani. Pana la urma cluburile s-au pus de acord, au ajuns la o inţelegere si sunt foarte fericit.

Asteptarile mele sunt …voi da tot ce am mai bun pentru a juca la Steaua, sper ca vom castiga in aceasta seara cu Sporting si vom merge in Liga Campionilor. Cam atat„, a declarat Bogdan Planic la Dolce Sport.

Bogdan Planic, fundasul dorit de FCSB in ultimele doua luni, a ajuns in Romania si urmeaza sa semneze cu echipa lui Gigi Becali. In urmatoarele ore, sarbul de 25 de ani va efectua vizita medicala, anunta Gazeta, dupa care va semna contractul chiar azi cu ros-albastrii.

”Speram sa vina! Pana nu va semna, nu e nimic sigur”, a sustinut Dica, intr-o conferinta de presa.

34 de meciuri si un gol are Planic in sezonul trecut pentru echipa din Novi Sad.

Bogdan Planic se alatura astfel celorlalti 13 jucatori adusi in aceasta vara de Gigi Becali: Florinel Coman, Artur Jorge, Romario Benzar, Dragos Nedelcu, Constantin Budescu, Filipe Teixeira, Junior Morais, Ionut Larie, Catalin Golofca, Andrei Vlad, Robert Grecu, Toma Niga si Paul Szecui; plus Daniel Benzar, revenit dupa imprumutul la Academica Clinceni.