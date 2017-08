Fostul atacant Marius Niculae, romanul care a evoluat intre 2001 si 2005 la Sporting Lsiabona, in prezent analist TV la Dolce Sport, crede ca portughezii vor aborda total diferit meciul retur cu FCSB si e sigur ca fosta sa echipa va obtine calificarea in grupele Ligii.

„Steaua nu e obisnuita cu meciuri mari, asa cum e Sporting. Probabil aici va fi o problema mare pentru Dica. Am spus ca Steaua va fi spulberata din tur pentru ca am vazut ca Sporting jucase foarte bine in debutul de sezon si in amicale. in plus, FCSB nu excelase in campionat.

In meciul tur, stelistii au jucat foarte organizat, au stat pe doua linii foarte bine, fara sa le dea spatii celor de la Sporting. Cu asta i-a surprins. Portughezii sunt foarte buni pe viteza, sunt agresivi, si doar asa, cu doua lunii, poti sa ii inchizi.

Sporting are nevoie disperata sa ajunga in Champions League. Pe banca va sta presedintele, Bruno de Carvalho, iar asta va cantari foarte mult. Presedintele va pune mare presiune pe ei, plus ca, fata de meciul tur, vor juca mult mai serios, si vor da tot pentru a se califica. Va fi un alt meci fata de cel din tur„, a declarat Marius Niculae, la Dolce Sport.