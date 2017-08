LIVE TEXT / FC FCSB – Sporting Clube de Portugal, de la ora 21:45. Ros-albastrii nu trebuie sa primeasca gol sau sa invinga la orice scor!

Una dintre cele mai interesante partide de urmarit in aceasta seara, in mansa secunda din play-off-ul UCL, este chiar disputa de pe Arena Nationala dintre FCSB si Sporting, cele doua echipe urmand a se lupta pentru un loc in grupele competitie de la scorul de 0-0 inregistrat in tur, la Lisabona. Partida va incepe de la ora 21:45 si va fi transmisa de TVR 1, ProTV si intr-un format LIVETEXT pe www.SPTFM.ro.



Cine se califica va evolua in grupele Ligii Campionilor si se va baza pe un bonus de cel putin 20-25 de milioane de euro. Eliminata nu va parasi Europa, ci va juca in grupele Europa League.

Echipele probabile:

FCSB: Fl. Niță – Enache, Larie, Momcilovici, J. Morais – Ov. Popescu, L. Filip – Teixeira, Fl. Tănase, Golofca – Alibec

Sporting: Patricio – Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao – A. Silva, Battaglia – Gelson, B. Fernandes, Acuna – Dost

Intalnirea va fi arbitrata de o brigada din Turcia, ce-l va avea la centru pe Cuneyt Cakir, care va fi ajutat la cele doua linii de catre asistentii Bahattin Duran si Tarik Ongun. Cel de-al patrulea oficial va fi Esat Sancaktar, iar observatorul partidei a fost delegat Uno Tutk din Estonia.