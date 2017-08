Irina Bara a trecut in premiera in turul secund al calificarilor de la US Open! Si Buzarnescu merge mai departe. Tig joaca azi, Cadantu, maine

Prezenta in premiera la US Open, Irina Bara a ajuns in turul al doilea al calificarilor. in prima manșa ea a profitat de retragerea franțuzoaicei Goerges. Aceasta a abandonat la scorul de 7-5, 2-6, 3-0 pentru jucatoarea noastra. Urmatoarea adversara a Irinei Bara va fi americanca Bernarda Pera.



Cateva ore mai tarziu, ea a fost urmata de Mihaela Buzarnescu, care confirma sezonul bun pe care il are. Romanca in varsta de 29 de ani a ajuns in turul secund al calificarilor, dupa ce a invins-o cu 4-6, 6-2, 6-2 pe cehoaica Bouzkova.

in turul secund, Buzarnescu va juca impotriva americancei Grace Min.

Pe tabloul calificarilor mai avem doua romance: Alexandra Cadantu si Patricia Tig