Academia Rapid, caci asa se va numi „Noul Rapid”, echipa sustinuta de Primaria Sectorului 1, va juca in Liga a 4-a si are ca obiectiv promovarea. Antrenorul echipei este Constantin Schumacher, unul dintre fostii capitani si echipei din Giulesti. Acesta a acceptat sa intervina la Sport Total FM pentru a ne oferi informatii despre echipa pe care o va pregati.



„Sper ca odata cu venirea mea Rapidul sa renasca ca Pasarea Phoenix! Va fi o lupta grea, frumoasa, dar imi doresc ca Rapidul sa revina acolo unde ii este locul.

Pancu si Nicolae vor juca, eu nu, eu voi fi doar antrenor.

Noi am inceput cam tarziu, in comparatie cu adversarii. Pe langa Pancu, Nicolae si Doru Bratu, vor mai veni alti doi fotbalisti cu nume. Chiar am fost contactati de multi fotbalisti care isi doresc sa joace pentru noi, chiar daca au luni bune de cand nu au mai evoluat. Vom vedea pe cine vom alege.

Meciurile noastre de acasa vor fi pe Giulesti. Este posibil sa fim televizati, dar nu sunt sigur, dar discutiile in aceasta directie merg. Azi am avut deja trei antrenamente. Avem 24 de jucatori, dar nu vor ramane toti, ca sunt in probe.

Eu nu am nicio problema sa antrenez la acest nivel pentru ca ma intereseaza un proiect nou, un proiect de viitor, un proiect care vrea performanta, iar primaria sectorului 1 asta isi doreste. Ne dorim sa promovam an de an!

Ne numim Academia Rapid, dar asta pana cand primaria va prelua toate activele de la societatea intrata in faliment.”, a declarat Schumacher, in cadrul emisiunii „Fluier final”.