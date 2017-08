Conducerea „Noului Rapid” a fost prezentata oficial, miercuri dimineata, intr-o conferinta de presa la sediul Primariei Sectorului 1. Clubul de fotbal are ganduri mari pentru anii urmatori, in care isi propune promovari succesive pana in Liga I. Va porni din Liga a IV-a si va fi condus de fosti jucatori ai „alb-visiniilor”: Daniel Niculae – presedinte, Daniel Pancu – director tehnic, Ovidiu Burca – manager de proiect si Constantin Schumacher – antrenor.



„Am un mesaj pentru cei care contesta noua echipa a Rapidului: am plecat la Voluntari pentru ca eram sigur de faliment, si asta s-a si intamplat si am zis ca nu ma alatur decat proiectului care are sigla si culorile si asta se intampla. Cati rapidisti mai sunt intre 0 si 20 de ani in Romania? Va spun eu, foarte putini, din pacate. Vrem sa educam copiii in spiritul rapidist, iar numele meu sa ramana in memoria rapidistilor„, s spus Daniel Pancu, conform digisport.ro.

„E un proiect de amploare, de lunga durata, speram sa readucem Rapidul in prim-planul fotbalului romanesc. Ne vom baza, pe langa prima echipa si proiectul acesta de a readuce Rapidul in prima liga, pe o academie de copii si juniori foarte puternica„, a spus Daniel Niculae.

„Sunt alaturi de niste oameni care au demonstrat ceva in sportul romanesc, cu un set de valori care i-a facut sa reuseasca. Lipsa acestor valori face ca fotbalul romanesc sa fie intr-un moment de colaps. Nu lipsa banilor e cea mai grava problema din fotbalul romanesc, ci minciuna si incompetenta. Vrem sa venim cu un nou proiect in fotbalul romanesc„, a afirmat si Ovidiu Burca, in vreme ce antrenorul Schumacher nu concepe sa rateze promovarea in Liga a III-a la finalul sezonului: „Ne antrenam de doua saptamani, saptamana viitoare incepe campionatul, avem cativa jucatori pe care ne vom baza. In scurt timp vor mai veni jucatori, vrem sa promovam in fiecare an, pentru ca locul nostru e in Liga 1.

Ii veti vedea in teren si pe Nico si Pancu, chiar daca ei deja s-a prezentat cu functiile pe care le vor avea in conducere. Toti cei care tin cu Rapid sa vina la stadion, prin ei vom incerca sa renastem!„, a spus si Constantin Schumacher.