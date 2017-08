Victoria Azarenka nu va participa la US Open 2017! Sportiva se lupta pentru custodia copilului ei

Recent revenita in circuitul WTA, la inceputul lunii august, Victoria Azarenka a confirmat ca nu va lua parte la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva se va dedica disputei juridice privind custodia copilului ei, informeaza BBC, citat de HOTNEWS.



„Din pacate, nu pot sa concurez anul acesta la US Open din cauza situatiei mele familiale. Abia astept sa revin anul viitor la unul dintre turneele mele favorite, la care m-am bucurat de unele dintre cele mai bune momente din cariera mea„, a declarat Victoria Azarenka, citata de BBC.

Nipona Misa Eguchi ii va lua locul Victoriei pe tabloul principal al US Open.

Azarenka, finalista la US Open in 2012 si 2013, isi disputa custodia copilului cu fostul sau iubit, Billy McKeague.

Cei doi s-au despartit in luna iulie a acestui an, iar la putin timp Victoria s-a retras de la turneele de la Stanford si Cincinnati. Azarenka a nascut un baietel, Leo, in decembrie 2016.

US Open, ultimul Grand Slam al anului, va avea loc in perioada 28 august – 10 septembrie, la New York.