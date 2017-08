FC Botosani a intors scorul dupa ce a fost condusa de Concordia Chiajna cu 1-0, iar Vasile Miriuta si-a iesit din minti. Tehnicianul ilfovenilor acuza faptul ca arbitrul nu a acordat penalty la o faza in care a fost implicat capitanul Cristescu si este de parere ca trupa lui Costel Enache nu a meritat victoria (2-1) in aceasta intalnire.

„In ultimele patru meciuri am jucat bine. Suntem echipa mica si nu iese nimeni sa vorbeasca, dar penalty mai clar decat la Cristescu nu am vazut. In trei jocuri am fost dezavantajati clar.

Baietii au jucat bine, dar din pacate greselile individuale ne costa. Botosani e echipa buna, dar azi nu merita victoria. Daca nu faceam greselile individuale, nu pierdeam niciodata azi”, a declarat Vasile Miriuta, potrivit gsp.ro.