Rooney a marcat golul 200 in Premier League! VIDEO

Atacantul Wayne Rooney a marcat golul 200 al carierei sale, in Premier League, in meciul pe care Everton l-a incheiat la egalitate, scor 1-1, cu Manchester City, in etapa a doua a campionatului Angliei. Este pentru a doua oara la rand cand fostul atacant al lui Man. United marcheaza in tricoul lui Everton, la revenirea sa pe Goodison Park dupa 13 ani.



Rooney a marcat in minutul 35, in timp ce pentru City a punctat Sterling ’82.

Wayne Rooney, 31 de ani, este al doilea jucator care ajunge la 200 de goluri in Premier League, dupa Alan Shearer (260 goluri).

Astfel, doar trei echipe au punctaj maxim in Premier League dupa primele doua etape ale sezonului – Manchester United, care e lider datorita unui golaveraj de 8-0, nou-promovata Huddersfield si West Bromwich Albion.