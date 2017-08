Cine sunt romanii care fac legea in fotbalul belgian

In paralel cu prezenta in tribune, la partidele din prima liga belgiana, in care joaca tricolorii Stanciu, Chipciu (ambii Anderlecht), Dorin Rotariu (FC Bruges) sau Razvan Marin (Standard), romanii stabiliti in Bruxelles si-au mai gasit un hobby de weekend.

Ei merg sa urmareasca formatia FC Amicii, care activeaza in Liga Provinciala a Belgiei, avand si un „satelit” care joaca in Liga de amatori. De altfel, conationalii noștri au cucerit campionatul și Cupa in editia 2015/2016, iar in sezonul trecut au luat din nou Cupa și au ocupat locul doi in campionatul amatorilor.

In plus, in Liga Provinciala au inceput deja seria victoriilor, in acest sezon, care tocmai a debutat!

La FC Amicii sunt legitimati nu mai putin de 41 de jucatori romani, un albanez si un turc, președintele Doru Costea fiind atat presedinte, cat si antrenor. El este ajutat de secretarul Paul Iftincai.

La partide vin sute de spectatori romani, iar cel mai cunoscut fotbalist care a evoluat pentru FC Amicii a fost Gnandt, ex-jucator al unor echipe de Liga I, ca Astra, FC Brașov sau FC Vaslui.

Cu mare parte dintre acesti romani va juca si selectionata jurnaliștilor romani, care va participa in perioada 8-11 septembrie, la Jocurile Mondiale ale Francofoniei, de la Bruxelles.

In acest turneu, alaturi de jurnalistii tricolori, care sunt sponsorizati de Alexandrion Grup, Aqua Carpatica si Stanleybet, va mai juca, printre altele, echipa Lumii, formatia Parlamentului si a romanilor stabiliti in Belgia.