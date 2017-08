Restrictii de circulatie in Capitala, miercuri, pe strazile din zona Arenei Nationale, inaintea partidei dintre FCSB si Sporting Lisabona

Bridaga de Politie Rutiera a Capitalei anunta ca, miercuri, incepand cu ora 18.00, traficul rutier, cu exceptie RATB, va fi restrictionat, progresiv, in functie de afluenta publicului, pe strazile din zona Arenei Nationale, pentru asigurarea accesului la meciul FCSB-Sporting Lisabona.



Astfel, strazile pe care circulatia va fi restrictionata sunt: Str. Maior Coravu, intre sos. Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson; Str. Pierre de Coubertin, intre sos. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson; Bd. Basarabia intre Piata Muncii si Bd. Chisinau; Str. Toni Bulandra intre Vatra Luminoasa si rond Str. Maior Coravu, transmit politistii.

Incepand cu orele 20:00, din data de 22 august se va restrictiona parcarea autoturismelor in zona intrarii din Bd. Basarabia a Stadionului National Arena.

Miercuri, incepand cu ora 21:45, pe Stadionul National Arena va avea loc meciul de fotbal dintre echipele FCSB si FC Sporting Lisabona.