Nicolae Dica a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei retur din cadrul play-off-ului Ligii Campionilor, ce se va disputa miercuri, pe Arena Nationala, de la ora 21:45.

Tehnicianul ros-albastrilor a anuntat faptul ca FCSB se afla in negocieri cu fundasul Bogdan Planici, in varsta de 26 de ani. Acesta este pe cale sa semneze in zilele urmatoare un contract cu gruparea patronata de Gigi Becali, in schimbul a 300.000 de euro.

„Da, in mare suntem aproape sa-l aducem pe Planici. Speram sa-l transferam in zilele viitoare. Imi pun sperante mari ca va veni. Totusi, pana nu se semneaza actele nu putem spune ca va veni 100%”, a declarat Nicolae Dica, potrivit gsp.ro.