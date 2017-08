Matteo Trentin a castigat etapa a patra din Turul Spaniei, dar Chris Froome ramane lider

Ciclistul italian Matteo Trentin (Quick Step Floors) a castigat marti la sprint etapa a 4-a a Turului Spaniei, intre Escaldes-Engordany (Andorra) si Tarragona, lunga de 198,2 km, in timp ce britanicul Chris Froome (Sky) ramane lider.

Profitand de numarul redus al sprinterilor care au luat startul in aceasta editie din La Vuelta, italianul de 28 de ani, cronometrat in 4h43min57/100, s-a impus in fata spaniolului Juan Jose Lobato (LottoNL-Jumbo), sosit al doilea, si a belgianului Tom Van Asbroeck (Cannondale), care a fost al treilea, ei fiind inregistrati in acelasi timp cu invingatorul.

Deja castigator al unor etape in Turul Frantei (2013, 2014) si in cel al Italiei (2016), Trentin se alatura astfel cercului restrans al ciclistilor cu victorii de etapa in toate cele trei mari tururi, noteaza AFP.

In clasamentul general, Froome, marele favorit al cursei, ramane cu un avans de 2 secunde fata de spaniolul David de la Cruz (Quick Step), aflat pe locul 2, si de irlandezul Nicolas Roche (BMC), care este pe pozitia a treia.

Etapa a cincea se va desfasura miercuri intre Benicassim si Alcossebre si va avea o lungime de 175,7 km.

AGERPRES