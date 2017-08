La opt secunde de podiumul Mondialelor de schi role juniori!

Cinci dintre schiorii romani care au concurat la Mondialele de role juniori, gazduite de statiunea suedeza Solleftea, au incheiat in primii 12. Cea mai aproape de podium a fost Kemenes Anna, care a ratat bronzul pentru numai opt secunde.

Sportiva antrenata de Ianosi Istvan a ocupat locul 4 in proba desfasurata pe distanta de 13,5 kilometri stilul liber, la mare lupta cu reprezentanta Suediei, Frida Karlsson, victoria revenindu-i rusoaicei Anna Zerebiateva. Colega ei de generatie, Darvas Zsanette a sosit pe 12. Ambele au evoluat apoi in stafeta de sprint, clasandu-se pe pozitia 5, dupa reprezentantele Norvegiei, Suediei, Germaniei si Italiei, ultimele depasindu-le cu numai trei sutimi.

Raul Mihai Popa a fost inscris la probele de mass start, 16 kilometri, stilul clasic si de 18 kilometri liber, clasandu-se pe locurile 10, respectiv, 12, competitiile avandu-i invingatori pe Leo Johansson-Suedia, respectiv Alekasandr Grigoriev, Rusia.

Seniorii se afla in pregatire pana la 31 august la Piatra Arsa pentru concursurile premergatoare Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, patru dintre ei, Petrica Hogiu, Paul Pepene, Alin Cioanca si Valentin Dirtu, fiind in cartile calificarii. Va urma etapa de Cupa Mondiala de schi role de la Monte Bondone-Italia, in perioada 8-10 septembrie, o perioada de pregatire la Planica, in Slovenia, pana la finele lunii si apoi antrenamente pe ghetar in Italia sau Austria, in functie de vreme.

De la Puiu Gaspar, secretarul general al Federatiei de Schi-Biatlon, am mai aflat ca Dana Haralambie, care si-a asigurat prezenta la competitia olimpica din februarie anul viitor, a concurat la etapeie de Grand Prix ale Cupei Mondiale de vara la sarituri cu schiuriile de la Frenstat-Germania, unde a ocupat locurile 11 si 26 si de la Courchevelle-Franta, la care a venit pe 21. Urmeaza concursurile de la Rasnov din cadrul Karpat Cup si FIS Cup, programate in a doua jumatate a lunii septembrie, la care vor evolua si alti sportivi romani.