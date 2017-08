Jorge Jesus, antrenorul formatiei Sporting Lisabona, a vorbit inainte de partida retur cu FCSB din cadrul play-off-ului Ligii Campionilor si a recunoscut faptul ca elevii sai vor avea parte de un meci greu la Bucuresti, dar vede aceasta posibila calificare precum un lucru foarte important pentru echipa, dar si pentru fotbalul portughez.

„Ce simtim ca echipa este ca vom avea un meci dificil, dar suntem pregatiti. La toate capitolele, Sporting este un club care are calitati de a trece de aceasta faza eliminatorie, desi nu vreau sa stirbesc calitatile Stelei, o cunosc foarte bine. Ei au o istorie pe care noi nu o avem si vrem cu tot dinadinsul sa ne calificam. Indiferent daca e bun sau nu gazonul, nu vom cauta scuze in acest lucru, nu va fi o problema a echipei mele, desi de aceea am convenit cu UEFA sa nu ne antrenam. Daca asta ar fi singura problema a echipei mele, atunci ne-am califica sigur. Este foarte importanta Liga Campionilor din toate punctele de vedere, nu doar financiar. E foarte important sa fii acolo. Vrem neaparat sa aducem puncte Portugaliei si daca si celelalte echipe ar avea un traseu cat mai lung, am aduce valoare fotbalului portughez.

Steaua si-a permis sa odihneasca jucatori in campionat la meciul cu Juventus, la noi e un pic mai complicat si nu am putut sa fac asta. Vom lua decizie in ceea ce priveste echipa in functie de forma in care se afla fiecare. Steaua are jucatori de calitate la mijloc si in atac. Budescu e un jucator foarte important la fazele fixe, Teixeira stie sa gandeasca jocul, il stiu de la 16 ani, e foarte important pentru echipa”, a declarat Jesus, potrivit Dolce Sport.