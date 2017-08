UPDATE / Gigi Becali a reactionat la putin timp dupa aparitia informatiei conform careia s-ar putea intoarce in inchisoare: „Uitati-va la lege. Cerem ce vrem in ţara asta, in lumea asta? Sa imi arate in lege unde pot cere asta. Eu nu comentez prostii. Astea-s prostii. La mine s-a terminat termenul pentru eliberare conditionata„, a declarat, pentru MEDIAFAX, ex-detinutul Becali.

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a cerut, luni, revocarea liberarii conditionate a lui Gheorghe Becali, intrucat acesta l-a amenintat pe directorului Penitenciarului Jilava, inchisoare in care se afla varul sau, Victor Becali, informeaza MEDIAFAX.



Reactia Federatiei vine dupa ce Becali a intervenit in direct intr-o emisiune de televiziune, din data de 19 august, si i-a transmis o serie de mesaje de amenintare directorului Penitenciarului Jilava pe motiv ca acesta nu a aprobat o noua invoire pentru varul sau, inca detinut, Victor Becali.

„Consideram ca se impune sesizarea instantei de executare a pedepsei privative de libertate in legatura cu revocarea liberarii conditionate, dar si a organelor de urmarire penala pentru infractiunea de ultraj in forma calificata, fostul detinut Gheorghe Becali fiind cunoscut pentru comandarea unor actiuni de tip mafiot (sechestrare de persoane) „, a explicat presedintele FSANP, Sorin Dumitrascu.

Sursa citata a precizat acest demers se inscrie in programul de actiuni sindicale care are in vedere, pe langa imbunatatirea conditiilor de lucru si eliminarea deficitului de personal, si intarirea cadrului institutional si legal referitor la protectia personalului din penitenciare.

Pe 3 aprilie 2015, Gigi Becali a fost eliberat conditionat din Penitenciarul Poarta Alba, dupa ce a executat o treime din pedeapsa de trei ani si sase luni de inchisoare, decizia fiind luata de Tribunalul Constanta. El a avut de executat o pedeapsa de trei ani si sase luni, dupa ce a fost condamnat, in 20 mai 2013, la trei ani de inchisoare in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apararii si a primit ulterior un spor de sase luni, dupa alte doua condamnari, in dosarul „Valiza” si in cel al sechestrarii celor care i-au furat masina.