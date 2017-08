Florinel Coman a fost prezentat oficial la FCSB!

Florinel Coman a fost transferat de la FC Viitorul la FCSB si a fost prezentat marti, la noua sa echipa. Reprezentantii clubului i-au urat bun venit tanarului jucator pe site-ul oficial si pe pagina de Facebook a ros-albastrilor.

Fostul jucator al lui Gheorghe Hagi a semnat un contract valabil pe cinci sezoane si va purta tricoul cu numarul 17 in cadrul echipei lui Nicolae Dica. Acesta a efectuat deja in aceasta dimineata, primul antrenament sub comanda tanarului tehnician.

„Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!”, au scris reprezentantii clubului pe site-ul oficial.