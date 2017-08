FCSB scoate la vanzare tichetele returnate de la comenzile online, pentru partida cu Sporting Lisabona

Marti, casele de bilete de pe Bulevardul Basarabia vor fi deschise incepand cu ora 12:00, a anuntat FCSB, luni, pe contul oficial de Facebook. Vor fi scoase la vanzare tichetele returnate de la comenzile online, pentru partida cu Sporting Lisabona, din play-off-ul Ligii Campionilor.



„FC Steaua Bucuresti anunta ca marti, 22 august, va deschide casele de bilete de pe Bulevardul Basarabia, incepand cu ora 12:00.

Clubul nostru va pune in vanzare biletele returnate de la comenzile online pentru partida cu Sporting Clube de Portugal, disponibile in mai multe zone ale stadionului. Va multumim pentru intelegere„, se regaseste in mesajul postat de FCSB pe contul oficial de Facebook.

FCSB si Sporting Lisabona se vor intalni mierucri, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, in partida retur din play-off-ul Ligii Campionilor.

In tur, la Lisabona, FCSB şi Sporting au remizat, scor 0-0. Este ultimul tur preliminar inaintea grupelor Ligii. Tragerea la sorti pentru grupe are loc joi, de la ora 19:00.