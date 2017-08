Nicolae Dica, antrenorul echipei FCSB, a primit sfaturi de la Cosmin Olaroiu, unul dintre tehnicienii care l-au pregatit in cariera de fotbalist, inainte de marele meci cu Sporting Lisabona. Si fostii colegi ai lui Dica din „generatia Steaua 2006” l-au incurajat pe cel poreclit „Dicanio”. Marea majoritate a generatiei UEFAnstastica a Stelei s-au intalnit luni aseara acasa la fostul lor tehnician.



„Reusim sa ne intalnim dupa atatia ani, chiar daca locuim in orase diferite. Asta inseamna ca am fost un grup unit si tocmai de aceea am si reusit performantele acelea la Steaua.

Imi doresc foarte mult sa ajungem maine in grupele Champions League. Am facut-o si ca jucator, si am avut sansa si norocul sa joc alaturi de fotbalisti extraordinari, si sa am un antrenor foarte bun.

Sigur ca aseara am vorbit si despre meciul cu Sporting, dar nu pot sa va spun ce sfaturi mi-a dat Cosmin Olaroiu. Am vorbit cu totii, m-au sfatuit si fostii meci colegi de la Steaua„, a spus Dica, in conferinta de presa organizata marti.

Miercuri, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, FCSB si Sporting Lisabona se vor duela in mansa a doua din play-off-ul Ligii Campionilor. In tur, la Lisabona, scorul a fost 0-0.