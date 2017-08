Derby-urile se muta in Liga a IV-a! Rapid, Steaua si Dinamo se vor lupta pentru promovare

AS Academia Rapid Bucuresti, echipa infiintata de Primaria Sectorului 1, care a obtinut dreptul de folosinta a marcii, culorilor si siglei FC Rapid de la societatea SC FC Rapid SA, aflata in lichidare, a fost inscrisa de Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti (AMFB) in editia 2017-2018 a Ligii a IV-a, la fel ca si formatiile CSA Steaua, apartinând Armatei, si CS FC Dinamo, aflata in proprietatea fostului actionar dinamovist Nicolae Badea.

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca totul este pus la punct pentru ca noua echipa Rapid sa inceapa sezonul. „Am primit acum o adresa de la AMFB prin care suntem anuntati ca ne-au acceptat cererea de a juca in Liga a IV-a. Este o reusita pentru noi si o dovada ca vrem sa facem lucrurile asa cum trebuie. Totul este pus la punct, avem contract de inchiriere a marcilor FC Rapid Bucuresti, avem conducere, avem antrenor, pe Constantin Schumacher, totul este 100% rapidist. si avem si stadion. Pentru ca am semnat si contractul cu CS Rapid pentru ca echipa sa joace acolo unde ii este locul, adica pe Giulesti”, a afirmat edilul.

Acesta a adaugat ca se asteapta la o lupta dura pentru promovarea in Liga a III-a, având in vedere contracandidatele CSA Steaua si CS FC Dinamo. „Nu va fi usor deloc in Liga a IV-a, pentru ca vom juca impotriva celor de la CSA Steaua si Dinamo, o echipa infiintata din ce inteleg de domnul Nicolae Badea. in plus, mai sunt echipe cu pretentii acolo… Dar eu am incredere in echipa noastra, ca vom putea sa promovam si in cel mai scurt timp sa jucam in Liga I”, a mentionat Daniel Tudorache.

Componenta Ligii a IV-a, editia 2017-2018, aprobata de Comitetul Executiv al AMFB este urmatoarea: AFC Asalt, AFC Carmen, AFC Comprest GIM, CS FC Dinamo, FC Metaloglobus II, CS Progresul 2005, AFC Progresul 1944 Spartac II, AS Academia Rapid, AFC Rapid, AS Romprim, FC Sportul Studentesc SA, CSA Steaua, AS Termo, Tricolor FC, AFC Venus 1914 si ACS Victoria.

Primaria Sectorului 1 va prezenta, miercuri, la ora 11,00, intr-o conferinta de presa, conducerea noului Rapid: Daniel Niculae — presedinte, Ovidiu Burca — director general, Daniel Pancu — director tehnic, Constantin Schumacher — antrenor.

Conform Ordonantei de Urgenta 38/2017, autoritatile publice locale pot finanta activitatile sportive in limita a 5% din buget. Bugetul Primariei Sectorului 1 este in prezent de 350 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca poate investi in sport aproximativ 17,5 milioane de euro.

Gruparea de fotbal Rapid a intrat in procedura de insolventa in 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucuresti a dispus intrarea in faliment si dizolvarea societatii. Suma totala a datoriilor clubului aflat in proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. in perioada urmatoare, lichidatorul urmeaza sa scoata la licitatie palmaresul si marcile FC Rapid.

Dupa declararea falimentului, echipa de fotbal FC Rapid a fost exclusa in vara anului 2016 din Liga I.

In sezonul 2016-2017, in Liga a V-a au activat doua echipe care se doresc a fi continuatoarele echipei Rapid: AFC Rapid, asociatie non-profit care a administrat clubul pâna in 2006 si care detine 0,25 la suta din actiunile SC FC Rapid SA, si Miscarea CFR, echipa infiintata de sindicatul CFR si Clubul Aristocratic Rapid.

