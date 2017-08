Christoph Daum a fost criticat in nenumarate randuri pentru neconvocarea lui Denis Alibec la echipa nationala, iar acesta a reactionat, marturisind ca nu are de gand sa isi schimbe decizia. Selectionerul este de parere ca a facut cea mai buna selectie care se putea face in momentul de fata si, desi il lauda pe Alibec, considera ca acesta are mai multe de oferit decat o face in prezent.

„Imi place foarte mult Alibec. E un jucator fantastic. Pot spune doar ca am facut o gramada de scouting si am analizat foarte bine. Sunt convins ca am facut cea mai buna selectie. Asteptam mai mult de la Alibec decat face in momentul acesta. Spun inca o data ca Denis este un jucator bun si ca imi place foarte mult de el.

Nu e genul meu sa schimb selectia. Poate ca asa se fac lucrurile in Romania. Eu am facut o analiza si nu ma voi schimba peste noapte. Daca as face asta, poate ca as ajunge sa schimb 10 jucatori. Trebuie sa urmarim jucatorii pe o perioada mai lunga”, a declarat Daum, potrivit gsp.ro.